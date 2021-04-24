2021/04/24 | 15:46 - المصدر: عين العراق

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السبت 24 أبريل 2021 | 03:29 مساءً

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لجنة نيابية : القيم و الثقافات العراقية و الاسلامية الاصيلة هي المعيار في تكريم المثقفيـن

بغداد/..



دعت لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين النيابية ، وزارة الثقافـة الى ان يكون اهتمامهـا الخاص منصبـا على القامات الحقيقية التي قدمت عطاءات نافعة للعراق و شعبه ، مؤكدة دعمهـا الرعاية الإنسانية لجميع العراقيين بمختلف توجهاتهم و افكارهم .



وقال رئيس اللجنة النائب خلف عبد الصمد ، في بيان صحفي ، ان " موقف وزير الثقافة ازاء الشاعر المنحرف سعدي يوسف لم يكن موفقا ، حيث ان الشاعر سعدي يوسف لا يحمل من الاهمية ما تستوجب ان يتم دعوة وزارة الخارجية من اجله بالخصوص في الوقت الذي عرف عن هذا الشاعر اساءته الكبيرة للمقدسات ،كما اشار الى ذلك الوزير في بيانه التوضيحي ".



واضاف ، ان " الكثير من القامات الثقافية الشامخة تستحق الاحتفاء بها و متابعتها ، و الكثير من الشهداء الذين تركوا بصمات عظيمة يستحقون الاحتفاء بهم و تستحق عوائلهم الرعاية و الاهتمام "، مبينا ان " القيم و الثقافات العراقية و الاسلامية الاصيلة هي المعيار في التكريم ، مضافا اليها الابداع و العطاء الذي قدمه المثقفون للعراق

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