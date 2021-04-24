مسؤول أممي: نبذل جهوداً لتهدئة الأوضاع في القدس وغزة

2021/04/24 | 15:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، اليوم السبت، جميع الأطراف لضبط النفس والعودة لحالة الهدوء في مدينة القدس وقطاع غزة، بعد ليلة ساخنة، شهدت تطورات ميدانية.

وقال وينيسلاند: إن “الامم المتحدة تعمل مع جميع الاطراف المعنية لتهدئة الوضع في القدس ومحيط غزة”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعرب وينيسلاند في بيان صحفي اليوم السبت، عن قلقه من التصعيد في القدس ومحيط غزة، على مدار الـ48 ساعة الماضية.

وقال: “يجب أن تتوقف هذه الأعمال الاستفزازية في أنحاء القدس”، داعياً جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وعلى خلفية التوتر الذي شهدته مدينة القدس خلال اليومين الماضيين، تصاعدت وتيرة التصعيد الميداني في قطاع غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 36 صاروخاً من القطاع تجاه إسرائيل.

ورد الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع تابعة لحركة حماس ونقاط رصد لها على حدود القطاع، فيما أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين خلال مظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة تنديداً بالانتهاكات الإسرائيلية في القدس.

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