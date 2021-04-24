بتكوين تهوي لأقل من 50 ألف دولار

2021/04/24 | 15:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سجلت بتكوين وعملات مشفرة أخرى خسائر حادة الجمعة، على خلفية مخاوف من أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضرائب على الأرباح ستقوض الاستثمارات في الأصول الرقمية.

وقالت تقارير إخبارية الخميس إن إدارة بايدن تخطط لمجموعة من التغييرات المقترحة على قانون الضرائب الأمريكي، وهو ما يشمل خطة لمضاعفة الضرائب تقريبا على الأرباح الرأسمالية إلى (39.6%) لمن يربحون أكثر من مليون دولار.

وهوت بتكوين، أكبر العملات المشفرة وأكثرها رواجاً، إلى 47 ألفاً و555 دولاراً، لتكون دون مستوى الخمسين ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل مارس (آذار).



وكانت في أحدث تعاملات منخفضة (4%) إلى 49 ألفاً و667 دولاراً.

وانخفضت العملتان المنافستان الأصغر إثيريوم وإكس.آر.بي (3.5%) و(6.7%) على الترتيب، في حين هبطت دوغكوين، التي أنشئت كمزحة وارتفعت بنحو (8000%) هذا العام قبل هذه آخر تراجع، (20%) إلى 0.21 دولار، وذلك وفقاً لكوينجيكو المتخصصة في تتبع الأسعار والبيانات.

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