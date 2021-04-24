كردستان تسجل 513 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/24 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم السبت، تسجيل 513 إصابة جديدة، و12 حالة وفاة، بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزراة الصحة في بيان، إن “الإصابات الجديدة توزعت في كل من أربيل 60، السليمانية 43، دهوك 368، حلبجة 32″، مشيرة إلى “شفاء 871 حالة، توزعوا في كل من أربيل 82، السليمانية 305، […]

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