2021/04/24 | 16:03 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بمقتل
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واصابة 4 اشخاص خلال نزاع عشائري
استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة
في مدينة الصدر شرقي العاصة بغداد.
وقال المصدر ، ان "نزاعا عشائريا نشب في
مدينة الصدر شرقي بغدا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة 4 اشخاص بنزاع عشائري شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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