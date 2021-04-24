مقتل واصابة 4 اشخاص بنزاع عشائري شرقي بغداد


مقتل واصابة 4 اشخاص بنزاع عشائري شرقي بغداد
2021/04/24 | 16:03 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بمقتل

واصابة 4 اشخاص خلال نزاع عشائري

استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة

في مدينة الصدر شرقي العاصة بغداد.

وقال المصدر ، ان "نزاعا عشائريا نشب في

مدينة الصدر شرقي بغدا

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