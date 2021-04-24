النفط.. ارتفاع اسعار خام البصرة

2021/04/24 | 16:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار خامي البصرة الخفيف

والثقيل، قبل إغلاقه امس الجمعة،

بالتزامن مع ارتفاع النفط في الأسواق

العالمية.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا

إلى 65.38 دولاراً للبرميل بمقدار 0.73

دولار، أو بنس

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