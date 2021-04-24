الكتلة الصدرية تعلن جاهزيتها لخوض الانتخابات المقبلة

2021/04/24 | 16:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الكتلة الصدرية، اليوم السبت، خوضها الانتخابات التشريعية المقبلة وترشيحها شخصيات وطنية ومهنية بهذا الخصوص.وأوضحت الكتلة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استنادا لأحكام الفقرة 46 ثانيا من الدستور وتطبيقا لأحكام قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واجراءاتها، فإن الكتلة الصدرية تعلن جاهزيتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة".وأشار البيان، الى "تقديم الكتلة أسماء مرشحيها وتسليمها هذا اليوم لمفوضية الانتخابات"، داعية أبناء الشعب الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات لترسيخ مبادئ الديمقراطية التي تحفظ حقوق جميع العراقيين، وتعزز مفهوم التداول السلمي للسلطة، من أجل عراق موحد خال من الفساد والمفسدين".

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