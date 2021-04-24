2021/04/24 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت الكتلة الصدرية، اليوم السبت، جاهزيتها لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، لاختيار اعضاء مجلس النواب لدورته الخامسة، والتي ستجري في العاشر من تشرين الاول المقبل.وبحسب وثيقة حصل عليها “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الكتلة الصدرية تسلم أسماء مرشحيها لمفوضية الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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