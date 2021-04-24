ظريف يزور العراق الأحد

2021/04/24 | 16:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يوم غد الاحد الى العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال سعيد خطيب المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان وزيرها محمد جواد ظريف سيزور العراق يوم غد الاحد على رأس وفد رفيع المستوى، مبينا ان ظريف سيعقد عددا من اللقاءات مع المسؤولين العراقيين.

زيارة ظريف الى بغداد، تأتي في الوقت الذي يبدأ فيه السعودية وايران مبحاثات باشراف الحكومة العراقية.

PUKmedia ترجمة

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