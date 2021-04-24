2021/04/24 | 16:49 - المصدر: عين العراق

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السبت 24 أبريل 2021 | 04:40 مساءً

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دولة القانون تدعـو وزارة الثقافة الى تكريس طاقاتها من اجل المساهمة في بناء وطن يتنافس فيه الادباء والفنانين والمثقفين

دعت كتلة ائتلاف دولة القانون ، وزارة الثقافة الى تكريس جهدها وطاقاتها من اجل المساهمة في تشكيل وعي وصناعة ثقافة وبناء وطن يتنافس فيه الادباء والفنانين والمثقفين من اجل تعزيز قيمه والحفاظ على وحدته ، واحترام مقدساته وتكريم تضحياته في اطار لا طائفية ولا عنصرية فيه.



واكدت الكتلة ، رفضها لطريقة تعاطي وزارة السياحة والثقافة والاثار مع قضايا تستفز جمهور كبير من ابناء الشعب العراقي وتدخل المجتمع في دوامات صراع لا حاجة له بها ولاطائل منها .



واضافت ، في بيان صحفي ، ان " الاهتمام بشاعر تطاول على مقدسات مجتمع في اكثر من مناسبة وبفترات متباعدة، وتبنى موقف طائفي على مدى سنوات متتالية يؤكد اصراره على هذا النهج، ولا يمكن تبريره بانه زلة عابرة تحت ظرف معين وبتاثير من حادث قد يكون حصل له، وان ماتقوم به وزارة الثقافة لا يمكن للجمهور ان يتلقاه الا على انه تكريم للخطاب الطائفي ولمن يسيء لمقدساتهم ورموزهم كما فعل سعدي يوسف بالاساءة الى رسول الانسانية محمد صلى الله عليه واله وسلم ، والى المرجعية الدينية.



وهذا منهج غير مقبول عليها عدم المضي به والتوقف عن امثاله

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