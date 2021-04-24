انخفاض نسبي بعدد الإصابات في إقليم كردستان بالمقارنة مع الأيام القليلة الماضية

2021/04/24 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت حصيلة الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان انخفاضا نسبيا بالمقارنة مع الأيام القليلة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في الإقليم الى تسجيل اثنتي عشرة حالة وفاة وخمس مئة وثلاث عشرة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم يقل عن الأيام الماضية التي قاربت فيها الحصيلة الألف إصابة يوميا، لكن هذا الانخفاض لم يمنع ارتفاع مجمل عدد الإصابات في الإقليم الى مئة وخمسة وأربعين الفا ومئة وثمان وثمانين حالة، بينها ثلاثة آلاف وتسع مئة وأربع واربعون حالة وفاة.

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