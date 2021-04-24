الكتلة الصدرية تقدم القائمة النهائية بمرشحي بغداد إلى المفوضية وتكشف اسماءهم (وثيقة)

2021/04/24 | 16:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدّمت الكتلة الصدرية أسماء مرشحيها في العاصمة بغداد؛ لخوض الانتخابات المقبلة، السبت، إلى المفوضية العليا للانتخابات، فيما كشفت عن اسمائهم.

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وقالت الكتلة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 نيسان 2021)، إنه "انسجاما مع مطالب شعبنا الصابر الأبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحقق طموحاته وتطلعاته، بغية اختيار سلطة تشريعية تمثله تمثيلا حقيقيا، وتكون قادرة على اختيار حكومة قوية تحقق العدالة الاجتماعية، وتوفر الحياة الكريمة، وتبني عراق ذات سيادة".

وأضاف البيان، "وبعد التوكل على الله جل في علاه شمر ابناء الخط الصدري الشريف عن سواعدهم لتقديم الشخصيات الوطنية والمهنية والتي تمتلك الكفاءة والخبرة ومشهود لها بالنزاهة".

وتابعت الكتلة في بيانها، "واستنادا لاحكام المادة (٦٤/ ثانيا) من الدستور، وتطبيقا لاحكام قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإجراءاتها الصادرة، تعلن الكتلة الصدرية جاهزيتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة لاختيار اعضاء مجلس النواب لدورته الخامسة، والتي ستجرى بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١، لذا تم تقديم اسماء مرشحيها وتسليمها هذا اليوم لمفوضية الانتخابات".

وأشارت إلى أنه "ونهيب بابناء عراقنا الحبيب المشاركة الفاعلة لترسيخ مبادىء الديمقراطية الحقة والتي تحفظ حقوق جميع العراقيين ، وتعزز مفهوم التداول السلمي للسلطة، من اجل عراق موحد خال من الفساد والمفسدين".

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