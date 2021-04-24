عدد قياسي يومي لإصابات كورونا في العالم يتجاوز 893 ألفاً

2021/04/24 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة تم تسجيل عدد قياسي يومي لإصابات كوفيد في العالم يبلغ أكثر من 893 ألفاَ، نظراً بشكل أساسي إلى تفشي فيروس كورونا بشكل واسع في الهند، وفق تعداد لفرانس برس السبت.ويذكر أن إجمالي عدد الحالات المسجّلة خلال يوم الجمعة مبني على أرقام رسمية حتى الساعة 10,00 ت غ السبت.وبلغ العدد القياسي اليومي السابق 819 ألف إصابة أعلنت في الثامن من يناير(كانون الثاني).وسجّلت أكثر من ثلث الإصابات في الهند، التي أعلنت 332,730 إصابة جديدة الجمعة و346,786 إصابة السبت، وهي أعداد قياسية أيضاً بالنسبة لبلد واحد منذ ظهر الوباء.وعلى مدى أسبوع، سجّلت أكثر من 5,5 ملايين إصابة في العالم، بينها نحو مليونين في الهند.كما سجّلت الهند عدداً قياسياً للوفيات بلغ 2624 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأودى الوباء بنحو 190 ألف شخص بالمجمل في البلاد.وتسجّل الولايات المتحدة أعلى عدد من الإصابات الجديدة بعد الهند إذ أعلنت 490 ألف حالة خلال أسبوع، تليها البرازيل (459 ألفاً) ومن ثم تركيا (404 آلاف).ويتوقع أن يصل العالم إلى عتبة 150 مليون إصابة الأسبوع المقبل.ووفق تعداد أعدته فرانس برس بناء على أرقام رسمية السبت الساعة 10,00 ت غ، تم تسجيل 145,544,646 إصابة في العالم منذ بدء الوباء الصين في ديسمبر(كانون الأول) 2019.

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