نحو 7 آلاف إصابة جديدة وعشرات الضحايا بالجائحة في العراق

2021/04/24 | 16:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من مليون و25 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق نحو 7 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 24 نيسان/أبريل، وتضمن تسجيل نحو 7 آلاف إصابة، و34 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 6800 حالة تماثل للشفاء بمعدل 87.7%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 112 ألف شخص، أكثر من 500 منهم تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 15 ألف و217 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، اليوم، أكثر من 29 ألف شخص.

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