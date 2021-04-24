اخماد حريق داخل صهريج في محطة وقود التاجيات ببغداد

2021/04/24 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حريق اندلع داخل صهريج في محطة وقود التاجيات ببغداد.

وقالت المديرية في بيان صحفي، ان “الدفاع المدني تمكن من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل صهريج يحمل بقايا منتوج البنزين في محطة تعبئة وقود التاجيات شمال بغداد”.

واضافت ان “الفرق طوقت الحادث وأبعدت النيران عن خزانات المحطة المملوءة بوقود البنزين وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية في الصهريج المشتعل”.

يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني بعد عملية تفريغ المنتوج النفطي.

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