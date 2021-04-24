نادي النفط يعلق جميع انشطته الرياضية حداداً على الحارس مصطفى سعدون

2021/04/24 | 17:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي النفط الرياضي، اليوم السبت،

تعليق جميع انشطته الرياضية حداداً على

روح حارس مرمى فريق كرة القدم مصطفى

سعدون.

وذكر النادي في بيان مقتضب، إنه "تقرر

تعليق جميع الانشطة الرياضية ولمدة

ثلاثة ايام

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