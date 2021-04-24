قفزة بالاصابات في كربلاء.. العراق يسجل انخفاضاً باصابات كورونا

2021/04/24 | 17:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق انخفاضاً باعداد اصابات

فيروس كورونا بين مواطنيه، فيما شهدت

محافظة كربلاء قفزة بعدد الاصابات خلال

آخر 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة، اليوم السبت، في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه "تم

تسجيل

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