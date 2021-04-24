2021/04/24 | 17:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ وزير الخارجية الإيراني، محمد

جواد ظريف، غدا الأحد، زيارة إلى العراق

وقطر، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية

وبحث القضايا الإقليمية والدولية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية

الإيرانية، سعيد خطيب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها العراق.. ظريف يزور بلدين عربيين غدا الاحد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها العراق.. ظريف يزور بلدين عربيين غدا الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).