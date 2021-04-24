الصحة تؤكد منح موافقتها لمختبرات أهلية لإجراء فحوصات PCR

2021/04/24 | 17:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، منح موافقتها لمختبرات أهلية لإجراء فحوصات الـ PCR.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د.سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة منحت موافقات بعدد محدود مؤخراً لمختبرات أهلية في بغداد والمحافظات لإجراء فحوصات PCR الخاصة بالوباء بالنسبة للمسافرين وغيرهم".وأضاف، أن "الموافقة تمت مؤخراً ووفقا لضوابط صارمة ومتابعة دقيقة ومباشرة من دائرة التفتيش ودائرة الأمور الفنية وكل الجهات المعنية".وانتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات لمختبرات أهلية على الفيس بوك أكدت نيلها موافقة وزارة الصحة على إجراء فحوصات الوباء.

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