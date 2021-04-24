مفوضية الانتخابات تكشف حقيقة استلامها طلباً لاختيار بديل عن عدنان الأسدي

2021/04/24 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، حقيقة استلامها طلبا لاختيار بديل عن النائب الراحل عدنان الاسدي.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إنه “لم يصلنا اي […]

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