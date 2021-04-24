إطلاق عملية لتطهير “شريط النار” واعتماد استراتيجيات أمنية جديدة في ديالى

2021/04/24 | 17:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم السبت، عن اطلاق عملية امنية شاملة لتطهير “شريط الوقف” بين ناحيتي العبارة وابي صيدا بمشاركة قوات الرد السريع الاتحادية.وقال مدير ناحية العبارة شاكر مازن التميمي إن “وفدين الاول وزاري ضم وزراء الداخلية والصحة والاتصالات والأمن الوطني والعمليات المشتركة والثاني برلماني زارا ناحية العبارة لحضور مجالس عزاء ضحايا […]

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