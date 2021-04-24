كركوك .. البطولة الرمضانية بكرة الطائرة

2021/04/24 | 17:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينظم نادي سولاف الرياضي في مدينة كركوك مساء يوم الاحد 25 /4/2021 البطولة الرمضانية بالكرة الطائرة وعلى القاعة المغلقة في النادي .

وقال گیلان شیخ ستار البرزنجي امين سر نادي سولاف لـ PUKmedia ان البطولة ستفتتح في الساعة التاسعة من مساء يوم غد الاحد بمشاركة فرق اندية ( الثوره ، كيوان ، حويجة ، سولاف الجديد ، داقوق ، تازة ، سولاف) وتجري المباريات وفق نظام التسقیط الزوجي حیث سيلتقي في مباراة الافتتاح ناديا سولاف و سولاف الجديد، وفي المباراة الثاية التي تجري مساء يوم الاثنين 26 نيسان، يلتقي ناديا الثورة و كيوان .

PUKmedia رزكار شواني

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