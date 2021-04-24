2021/04/24 | 17:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية منح موافقتها لمختبرات أهلية لإجراء فحوصات الـ PCR.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، إن "الوزارة منحت موافقات بعدد محدود مؤخراً لمختبرات أهلية في بغداد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الصحة" العراقية تسمح لعدد من المختبرات الأهلية بإجراء فحوصات "كورونا") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الصحة" العراقية تسمح لعدد من المختبرات الأهلية بإجراء فحوصات "كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).