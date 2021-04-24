2021/04/24 | 17:20 - المصدر: عين العراق

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السبت 24 أبريل 2021 | 04:59 مساءً | عدد القراءات : 29

ما اسباب التأجيل المتكرر لعقد جلسات مجلس النواب؟

أجلت رئاسة مجلس النواب جلسته للمرة الثانية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، فيما بين مصدر نيابي ان الانتخابات المبكرة وانباء اصابة بعض النواب بفايروس كورونا، هما السبب بعدم انعقاد الجلسات.

وكان مجلس النواب قد اجل جلسته، الثلاثاء، الى يوم الخميس المنصرم، ثم قرر تأجيل الجلسة الى اشعار آخر.

وقالت النائبة آرزو محمود عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب خلال تصريح لوسائل إعلام كردية ان تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب، يأتي بسبب استعداد بعض النواب للمشاركة في الانتخابات المبكرة المقبلة، موضحة، ان اصابة بعد النواب بفايروس كورونا من اسباب تأجيل جلسة مجلس النواب الى اشعار آخر،

واضافت: ان الجلسة التي لم تعقد لحد الان، ووفق جدول اعمال المجلس ستشهد التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية النقل الجوي بين العراق والمملكة العربية السعودية، والتصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومن التهرب المالي فيما يتعلق بضريبة الدخل وعلى رأس المال بين العراق ودولة الكويت، والتصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية، والقراءة الثانية لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والتقاعد للعمال، والقراءة الأولى لمشروع قانون الأحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، بالاضافة الى مناقشات عامة، مرجحة انعقاد الجلسة بعد عيد الفطر المبارك.

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