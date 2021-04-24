نائب: اعادة لواء بالشرطة نقل في 2014 كفيل بإيقاف نزيف الدم بديالى

2021/04/24 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

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اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، اليوم السبت، ان الحل الامثل لإيقاف نزيف الدم في محافظة ديالى يتمثل بإعادة لواء بالشرطة الاتحادية نقل الى خارج المحافظة بعد 2014 واجراء تغييرات بالمنظومة الامنية وتفعيل الجهد الاستخباري.وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم) تعقيبا على مجزرة الجيزاني شمال شرق ديالى، ان "حادثة الجيزاني مجزرة بشعة اقترفها الارهاب واغلب ضحاياها من القوات الامنية "، مبينا ان "الحادثة يجب ان تكون بابا لاستئصال الارهاب في محيط الجيزاني وباقي مدن محافظة ديالى وان يكون دور كبير للقوات الامنية فيها".وافاد ان "انهاء نزيف الدم في محافظة ديالى يجب ان يكون عبر عدة مسارات من بينها اعادة لواء بالشرطة الاتحادية نقل الى خارج المحافظة بعد 2014 مما خلق فراغات امنية"، مشيرا الى ان "من ضمن الاجراءات ضرورة اجراء تغيرات في الحلقات الوسطى للمنظومة الامنية وتغير الخطط وتفعيل البعد الاستخباري".وكان تنظيم داعش هاجم، الخميس الماضي، محيط قرية الجيزاني بعبوات ناسفة وقناص ما ادى الى استشهاد واصابة 10 اشخاص اغلبهم من منتسبي القوات الامنية.

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