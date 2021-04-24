الموارد المائية: قرب إنشاء محطة الضخ لمعالجة شح المياه في ديالى

2021/04/24 | 17:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، قرب إنشاء محطة الضخ لمعالجة شح المياه في ديالى.وقال المكتب الإعلامي لوزير الموارد المائية مهدي رشيد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “وزير الموارد […]

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