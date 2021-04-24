2021/04/24 | 17:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-_اين]أكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت ، أن تعزيز الأمن يتحقق باستراتيجيات عدة، من بينها المناطيد الأمنية، فيما شددت على أن لا مجاملة أو تهاونا في حماية الأهداف الحيوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تحدد دلالات ساعدت على ضرب الإرهاب وملاحقة السلاح المنفلت ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تحدد دلالات ساعدت على ضرب الإرهاب وملاحقة السلاح المنفلت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).