الصحة تعيد تفعيل قرار سابق يتعلق بكورونا

2021/04/24 | 17:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، منح موافقتها لمختبرات أهلية لإجراء فحوصات الـPCR.، في الوقت الذي يعود اتخاذ هذا القرار الى العام الماضي حيث سبق ان اعلنته الصحة ولكنه لم يتم تنفيذه.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح صحفي، إن “الوزارة منحت موافقات بعدد محدود مؤخراً لمختبرات أهلية في بغداد والمحافظات لإجراء فحوصات PCR الخاصة بالوباء بالنسبة للمسافرين وغيرهم”.

وأضاف، أن “الموافقة تمت مؤخراً ووفقا لضوابط صارمة ومتابعة دقيقة ومباشرة من دائرة التفتيش ودائرة الأمور الفنية وكل الجهات المعنية”.

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