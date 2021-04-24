غدا الاحد.. الخطوط الجوية العراقية تسيّر رحلة لأخطر منطقة موبوءة في العالم

2021/04/24 | 17:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسير الشركة العامة للخطوط الجوية

العراقية، يوم غد الاحد، رحلة جوية

لاخطر منطقة موبوءة بفيروس كورونا في

العالم خلال الوقت الراهن.

وتضمن جدول الرحلات الجوية الخاص بشركة

الخطوط الجوية العراقية رحلة الى

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