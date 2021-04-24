هيئة الحشد توضح حقيقة افتتاح

2021/04/24 | 17:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت،

حقيقة افتتاح "جامعة الحشد الشعبي".

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "تناقلت وسائل إعلام

ومواقع التواصل الاجتماعي أنباءً غير

دقيقة بشأن إنشاء جامع

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