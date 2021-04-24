دراسة تكشف عن علاقة وثيقة تربط بين الصداع ووجود خلل في الأسنان

2021/04/24 | 17:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت دراسة روسية عن وجود علاقة قوية بين حدوث خلل في الأسنان والشعور بالصداع المرافق له.وأوضحت معدة الدراسة الطبيبة ليليا كوزمينكوفا، الحاصلة على الشهادة العليا في العلوم الطبية، أن "الخلل في تطابق الأسنان العلوية والسفلية يسبب إلى حد كبير الشعور بالصداع".وأضافت، أن "الكثير من حالات الصداع يفسر بطرق خاطئة، متناسين ارتباطه بألم الأسنان، وما إذا كان هناك خلل في أحد الفكين، والذي يكون هو السبب الأساسي في الصداع الحاصل.وتؤكد، أن 60% من آلام الرأس والصداع سببها ألم في الأسنان، والتي يعتقدها الناس أنها بسبب عوامل وراثية أو شقيقة أو غيرها من العوامل الأخرى".ويندرج ضمن مشاكل الأسنان المسببة للصداع، تسوس الأسنان، والأسنان التالفة في حال وجودها، والنقص في عدد الأسنان أو الأضراس، بالإضافة إلى الأمراض المختلفة التي تصيب اللثة".

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