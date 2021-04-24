2021/04/24 | 17:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت وزارة النقل، اليوم السبت، أن ميناء الفاو سيستوعب ثلاثة ملايين حاوية في مرحلته الاولى.

وقال مدير إعلام وزارة النقل حسين الخفاجي في تصريح صحفي: إن “الطاقة القصوى لميناء الفاو في المرحلة الأولى ستبلغ ثلاثة ملايين حاوية تقريباً”، لافتاً الى أن “المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إنجاز خمسة مشاريع بمدة زمنية تستمر لثلاث سنوات وستة أشهر”.

وأوضح أن “المشاريع الخمسة التي باشرت بها شركة دايو الكورية تتضمن بناء خمسة أرصفة لتفريغ السفن بطول 1700 متر وانشاء ساحة حاويات بطول 1750 مترا”، مبيناً أن “المشروع الثالث هو القيام بأعمال تجريف وحفر بإنشاء القناة الملاحية داخل حوض الميناء بطول 10 كيلو مترات وخارج حوض الميناء بطول 13 كيلومترا للربط بالقناة الملاحية الدولية”.

وأضاف أن “المشروع الرابع يتضمن إنشاء طريق سريع رابط بين الميناء ومدينة أم قصر بطول 63 كيلومترا وإنشاء نفق بطول اثنين كيلومتر واربعمئة متر من تحت قناة خور الزبير الذي سيربط جانب الطريق الشرقي بالغربي”، مؤكداً أن “ميناء الفاو سيوفر أيدي عاملة وستكون وارداته مهمة في تنشيط القطاع الخاص وسيخرج العراق من النظام الريعي المعتمد على النفط”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم ستبلغ الطاقة القصوى لميناء الفاو في مرحلته الاولى؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم ستبلغ الطاقة القصوى لميناء الفاو في مرحلته الاولى؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).