نائب عن كتلة العصائب: وزير الثقافة يتعاطف مع الملحدين والمسيئين للرموز الدينية

2021/04/24 | 17:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب حسن سالم، النائب عن كتلة صادقون النيابية، السبت، بإقالة وزير الثقافة حسن ناظم لـ”تعاطفه مع الملحدين والمسيئين للرموز الدينية كسعدي يوسف (الشاعر العراقي)”.وقال سالم في بيان، “يجب إقالة وزير الثقافة لتعاطفه مع الملحدين والمسيئين للرموز الدينية كسعدي يوسف”.وأضاف النائب عن الكتلة التابعة لحركة عصائب أهل الحق، أن “الأمر الأدهى أن وزير الثقافة […]

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