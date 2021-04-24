2021/04/24 | 17:52 - المصدر: عين العراق

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السبت 24 أبريل 2021 | 05:32 مساءً

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جمال المحمداوي يهنئ جامعة البصرة بمناسبة حصولها على المركز الأول محليا في تصنيف التايمز البريطاني

هنأ النائب جمال المحمداوي جامعة البصرة بمناسبة حصولها على المركز الاول محليا في تصنيف التايمز البريطاني.



وتمنى المحمداوي للجميع دوام الموفقية والنجاح والتقدم والازدهار سائلين،وان ينعم علينا بالأمن والامان والتقدم العلمي والى المزيد من النجاح وان تبقى جامعة البصرة نبراسا للعلم والعلماء وحاضنة للعلوم وبيت للمعرفة وفي تقدم وازدهار دائم.

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