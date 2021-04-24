الهند تنقل الاكسجين جواً من سنغافورة بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

2021/04/24 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةالسبت 24 أبريل 2021 / 17:38تقوم الهند بنقل صهاريج تحتوي على الأكسجين جواً من سنغافورة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز المنقذ للحياة في الوقت الذي تنخفض إمداداته وسط الإصابات القياسية بفيروس كورونا.وقامت القوات الجوية الهندية بتسيير "ناقلات عالية السعة" تحمل الأكسجين السائل من مطار شانجي في سنغافورة اليوم السبت، بحسب تغريدة براكاش جافاديكار وزير البيئة والإعلام والبث والصناعات الثقيلة.وقامت الحكومة بتحويل إمدادات الأكسجين من الاستخدامات الصناعية إلى المستشفيات، لكن هذه الخطوة لم تلب الزيادة في الطلب،بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.من جهة أخرى، يبدو أن الموجة الجديدة المدمرة من الإصابات في الهند قد طالت الأثرياء في المناطق الحضرية، وهم مجموعة عادة ما تكون حياتها معزولة عن أسوأ الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

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