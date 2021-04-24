الصحة تمنح موافقات لمختبرات أهلية لإجراء فحوصات PCR

2021/04/24 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، منح موافقتها لمختبرات أهلية لإجراء فحوصات الـ PCR.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح صحفي، إن "الوزارة منحت موافقات بعدد محدود مؤخراً لمختبرات أهلية في بغداد والمحافظات لإجراء فحوصات PCR الخاصة بالوباء بالنسبة للمسافرين وغيرهم".وأضاف، أن "الموافقة تمت مؤخراً ووفقا لضوابط صارمة ومتابعة دقيقة ومباشرة من دائرة التفتيش ودائرة الأمور الفنية وكل الجهات المعنية".

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