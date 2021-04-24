المالية النيابية: البنك المركزي قادر على ضبط سعر الصرف في السوق

2021/04/24 | 18:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توقعت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، بقاء سعر الدولار الحالي لسنوات، فيما أشارت إلى قدرة البنك المركزي على ضبط سعره الحالي في السوق والحيلولة دون ارتفاعه أكثر.وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح للوكالة الرسمية، إن “سعر الصرف الحالي والبالغ 1450 دينارا مقابل الدولار والمحدد من قبل البنك المركزي قد يستمر لسنوات إذ […]

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