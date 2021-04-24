سقوط ​قذائف هاون على منطقتين في العراق

2021/04/24 | 18:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني في ديالى، السبت، بسقوط 5 قذائف هاون على قريتين في اطراف ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (24 نيسان 2021)، ان "مجهولين قصفوا قريتي (بودجة وكصيبة) شمال شرقي بعقوبة، بخمس قذائف هاون سقطت في اطراف المنازل دون اي اصابات او خسائر بشرية باستثناء اضرار مادية".

وأضاف المصدر، ان "قذائف الهاونات انطلقت من اماكن مجهولة، وان قوات الامن تواصل عمليات التمشيط بحثا عن مصادر اطلاق الهاونات".

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