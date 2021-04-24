حقوق الانسان تعلق على حادث مقتل احد المتظاهرين

2021/04/24 | 18:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علقت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، السبت، على حادث مقتل أحد المتظاهرين بعد دهسه من قبل القوات الامنية، موضحة انه نفس السيناريو يعاد كل مرة وفي كل مكان والحكومة واساليبها وسلوكها ذاته.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقى NRTعربية، نسخة منه، (24 نيسان 2021)، ان "هنالك ردود فعل من المتظاهرين الغاضبين بالاعتداء على القوات الامنية ايضا".

واضاف البيان، انه "نفس السيناريو يعاد كل مرة وفي كل مكان والحكومة واساليبها وسلوكها ذاته، تلكؤ خدمات يستمر لفترة والجماهير تطالب بلا استجابة فتظاهرات لأيام بلا تدخل ثم غضب وردود فعل من القوات الامنية بالسلاح وقتل ورد فعل غاضب ايضا وتفاقم المشكلة".

وأكد البيان، انه "نحتاج الى غرفة عمليات للتدخل الخدمي السريع في العراق تكون لديها ادوات رصد قوية ثم استجابة سريعة لحل المشاكل على اقل تقدير الممكن منها".

وخرج العشرات من أهالي حي الوحدة جنوب شرقي العاصمة بغداد ليل الجمعة على السبت بتظاهرة طالبوا فيها بتحسين الواقع الخدمي وتوفير الطاقة الكهربائية ولكن سرعان ما تدخلت القوات الأمنية لتندلع صدامات وعمليات كر وفر بين الجانبين، أسفرت عن جرحى من الطرفين.

N.A

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