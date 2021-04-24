ناقوس الخطر

2021/04/24 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عادل الموسوي

بخطوات فائقة الجرأة والوقاحة او

البلاهة تُسرع البيادق السياسية

بالعراق نحو اكبر خطر وتهديد..

هو "خطر طمس هويته الثقافية التي من أهم

ركائزها هو الدين الاسلامي الحنيف".

وفي ظل مث

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