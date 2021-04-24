الخفاجي: تغييرات لمنح الشباب فرصة المشاركة بإدارة ذي قار

2021/04/24 | 18:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلامي أكد محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، اليوم السبت، إجراء تغييرات إدارية في المحافظة لمنح الشباب الفرصة في إدارة المحافظة.وقال الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تغيير كافة أعضاء كابينة الحكومة المحلية في ذي قار وتشكيل إدارة جديدة لإعطاء فرصة للشباب والطاقات الواعدة في إدارة المحافظة".وأضاف: "بالنسبة لمديري الدوائر نحن نراقب الأداء وندعمهم في تنفيذ برامج العمل، وسنقوم بإعفاء المتلكئين منهم وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة".وأكد في الوقت نفسه، أن "هناك تواصلا وتفاهما مع شيوخ العشائر من أجل ترسيخ الأمن ودعم خطة التنمية في المحافظة".

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