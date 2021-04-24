احاديث جديدة حول تسعيرة الدولار في العراق.. مامصيرها بعد انتهاء الموازنة؟

2021/04/24 | 18:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

رجحت اللجنة المالية النيابية، السبت، بقاء سعر الدولار الحالي لسنوات، فيما أشارت إلى قدرة البنك المركزي على ضبط سعره الحالي في السوق والحيلولة دون ارتفاعه أكثر.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح للصحيفة الرسميبة تابعه “ناس”، إن “سعر الصرف الحالي والبالغ 1450 ديناراً مقابل الدولار والمحدد من قبل البنك المركزي قد يستمر لسنوات، إذ لا يمكن تخفيضه لأن الموازنة بنيت عليه”.

وأضاف، “بالنسبة لارتفاع سعر الدولار لما فوق الـ 1470 ديناراً نعتقد أن هناك محاولة من البنك المركزي لإيقاف الارتفاع، البنك لديه خزين استراتيجي من الدولار ومن الممكن أن يساهم باستقرار سعر الصرف وعدم ارتفاعه أكثر من ذلك”.

وكانت احاديث نيابية قد برزت في الفترات السابقة عن امكانية تغيير سعر الدولار وتخفيضه بعد انتهاء العمل بالموازنة الحالية اي بعد انتهاء العام الحالي.

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