سقوط قذائف هاون على قريتين في ديالى

2021/04/24 | 18:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بسقوط قذائف هاون على قريتين في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "5 قذائف هاون سقطت على قريتي بودجة وكصيبة في ناحية العبارة بمحافظة ديالى".وأشار إلى أنها "لم تسفر عن سقوط أي إصابات".

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