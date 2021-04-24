2021/04/24 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استذكرت عضو مجلس النواب من المكون الكردي، ٲرزوو محمود، اليوم السبت، القصف الذي تعرضت له مدينة قلعة دزه، شمالي محافظة السليمانية، فيما وجهت أربعة مطالب للحكومة الاتحادية.وقالت محمود، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة كردية تستذكر قصف “قلعة دزه” وتقدم 4 مطالب لبغداد المركز الخبري الوطني.

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