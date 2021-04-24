صور.. جماهير كوردستان تستذكر قصف قلعة دزة بالاسلحة المحرمة

2021/04/24 | 18:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت جماهير كوردستان يوم السبت، الذكرى الـ 47 لقصف بلدة قلعة دزة باسلحة " النابالم" المحظورة دوليا، في عام 1974.

وبحضور مركز تنظيمات 24 للاتحاد الوطني الكوردستاني ومسؤولين حكوميين وحزبيين وجماهير غفيرة، انطلقت المراسيم بوضع اكاليل من الزهور على ضريح الشهداء.

وكان النظام المباد قد قصف قبل 47 عام بلدة قلعة دزة باسلحة " النابالم" ما اسفر عن استشهاد عدد من اساتذة وطلاب جامعة السليمانية التي نقلت آنذاك الى قلعة دزة.

وتتزامن ذكرى قصف قلعة دزة مع انتفاضة البلدة في 1982/4/24، ضد النظام البعثي المباد، الذي قمع الانتفاضة باطلاق الرصاص الحي على المدنيين ما اسفر عن استشهاد امرأتين واصابة العشرات بجروح متباينة، اضافة الى زج المئات في السجون.

PUKmedia خاص

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