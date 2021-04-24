المالية النيابية: البنك المركزي العراقي قادر على ضبط سعر الدولار

2021/04/24 | 18:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقعت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم السبت، بقاء سعر الدولار الحالي لسنوات، مشيرة إلى قدرة البنك المركزي على ضبط سعره الحالي في السوق والحيلولة دون ارتفاعه أكثر.وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية …

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