العراق يكشف تفاصيل خطط مكافحة الفقر حتى 2022

2021/04/24 | 18:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة التخطيط العراقية اليوم السبت، عن خططها لمكافحة الفقر في البلاد، مبينة أن محافظة المثنى تعد الأعلى نسبة للفقر.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن وزارة التخطيط لديها سياسات …

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