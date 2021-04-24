"حصر السلاح".. الوعد الصادق تحدد موعد استئناف عملياتها في البصرة

2021/04/24 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةاكد المتحدث باسم قيادة عمليات البصرة، العميد ثائر عيسى، اليوم السبت، أن عمليات الوعد الصادق التي تهدف لحصر السلاح بيد الدولة في محافظة البصرة، سيستأنف العمل بها بعد شهر رمضان.وقال عيسى في حديث خص به (بغداد اليوم )، إن "عمليات الوعد الصادق لم تنته بعد، الا أن قيادة العمليات قررت ايقافها مؤقتا خلال شهر رمضان والاستئناف بها بعد انتهاء شهر رمضان".وأضاف أن "قيادة عمليات البصرة ومن خلال عمليات الوعد الصادق تواصل البحث عن المطلوبين للقضاء وملاحقة تجار المخدرات وتجار السلاح ومثيري النزاعات العشائرية ".وتابع العميد عيسى حديثه أن "العمليات لن تتوقف حتى تتحقق جميع الاهداف كاملةً".

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