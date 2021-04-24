مصر.. أكثر من 1000 دعوى قضائية من الجهات الحكومية ضد بعضها البعض

2021/04/24 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، اليوم السبت، أن هناك أكثر من 1000 دعوى قضائية كانت مرفوعة من الجهات الحكومية ضد بعضها البعض.

وأشار المستشار عمر مروان، خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إلى أنه يتم العمل حاليا على تسوية هذه النزاعات، وأنه من المقرر الانتهاء من تسويتها خلال عام على الأكثر.

وقدم وزير العدل خلال اللقاء، تقريرا حول جهود لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، والتي كان قد أوصى مجلس الوزراء بعرض مختلف النزاعات القضائية لتلك الجهات عليها، سعيا لتسويتها دون اللجوء لرفع دعاوى قضائية.

والتقى مصطفى مدبولي، المستشار عمر مروان، وزير العدل، "وذلك لمتابعة جهود تسوية النزاعات القضائية بين مختلف الجهات الحكومية، إذ أنه فى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار جهود تسوية النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، لما لهذا الإجراء من فوائد عديدة، منها الوصول لحلول نهائية لمشكلات متراكمة منذ سنوات، وهو ما سيسهم في تمكين تلك الجهات الحكومية من أداء دورها على الوجه المطلوب".

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