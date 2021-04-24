حريق بناقلة نفط في المياه السورية

2021/04/24 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النفط السورية أن ناقلة نفط في بانياس تعرضت “لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية”.

وأضافت الوزارة أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس.

ونقلت وكالة “”سانا عن الوزارة أن الناقلة قد تكون تعرضت “لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية”.

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